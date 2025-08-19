Чемпионат по водно-моторному спорту прошел в Химках
Фото: [Администрация г.о Химки]
В Химках прошел чемпионат по водно-моторному спорту. Его провели на территории спортклуба «Турист», сообщили в администрации городского округа.
Цель чемпионата — популяризация водно-моторного спорта. В нем приняли участие спортсмены разных возрастов из столицы и Подмосковья. Большинство спортсменов Химок представили воспитанники Дома юных техников «Интеграл».
Состязание проводилось в двух дисциплинах — в классе мотолодок RP3 и RP4. В результате воспитанники «Интеграла» заняли призовые места. Так, Артемий Половинкин стал победителем и серебряным призером, а Александр Барменков занял третье место.
