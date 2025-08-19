Чемпионат по водно-моторному спорту прошел в Химках

В Химках прошел чемпионат по водно-моторному спорту. Его провели на территории спортклуба «Турист», сообщили в администрации городского округа.

До этого в Подмосковье масштабно отметили День физкультурника, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Цель чемпионата — популяризация водно-моторного спорта. В нем приняли участие спортсмены разных возрастов из столицы и Подмосковья. Большинство спортсменов Химок представили воспитанники Дома юных техников «Интеграл».

Состязание проводилось в двух дисциплинах — в классе мотолодок RP3 и RP4. В результате воспитанники «Интеграла» заняли призовые места. Так, Артемий Половинкин стал победителем и серебряным призером, а Александр Барменков занял третье место.

