Чемпионат России по конькобежному спорту проведут в Московской области

В Подмосковье на территории конькобежного центра «Коломна» проведут чемпионат России по конькобежному спорту, он стартует в следующий четверг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие 100 конькобежцев из 20 регионов России, среди них разыграют 16 комплектов медалей. Для спортсменов подготовят различные дистанции — 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м (у женщин), 5 000 м и другие.

Среди участников выступят серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин, чемпион мира среди юниоров в командном спринте Михаил Казелин и другие спортсмены.

Состязания пройдут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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