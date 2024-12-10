Чемпионат России по конькобежному спорту проведут в Московской области
Фото: [Пресс-служба конькобежного центра «Коломна»]
В Подмосковье на территории конькобежного центра «Коломна» проведут чемпионат России по конькобежному спорту, он стартует в следующий четверг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях примут участие 100 конькобежцев из 20 регионов России, среди них разыграют 16 комплектов медалей. Для спортсменов подготовят различные дистанции — 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м (у женщин), 5 000 м и другие.
Среди участников выступят серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин, чемпион мира среди юниоров в командном спринте Михаил Казелин и другие спортсмены.
Состязания пройдут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.