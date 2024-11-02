Чемпионы Олимпийских игр приняли участие в мастер-классе по боксу в Подмосковье

Спортсменки Яна Егорян, Юлия Ступак и Дарья Нагорная, которые являются чемпионами и призером Олимпийских игр, приняли участие в мастер-классе по боксу в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие организовало движение «Здоровое Отечество», оно прошло в преддверии женского чемпионата России, который стартовал в Серпухове. Спортсменки также провели встречу с молодыми участницами чемпионата и звездами российского женского бокса.

25-й чемпионат России по боксу среди женщин начался сегодня, он проходит во дворце спорта «Надежда» в Серпухове. Участие в нем примут 185 спортсменок из 50 регионов России. Вход для зрителей свободный, забронировать билеты можно на сайте. Отметим, что его организуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.