Четверо аспирантов стали обладателями именной стипендии правительства Московской области

Четверо аспирантов 2-го курса Российского государственного университета народного хозяйства им. В.И. Вернадского (г. Балашиха) стали обладателями именной стипендии правительства Московской области по итогам конкурса 2026 года. Эта награда присуждается за научные работы, которые имеют реальную практическую ценность для развития региона и могут быть внедрены в реальный сектор экономики.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, именная стипендия учреждена правительством Подмосковья с целью поддержать талантливую молодежь и стимулировать прикладные исследования. Особое внимание уделяется проектам, результаты которых можно использовать в ключевых отраслях: сельском хозяйстве, пищевой промышленности, экономике и природоохранной деятельности. Отбор кандидатов проводит специальная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств, ведущих вузов и отраслевых институтов.

Чтобы претендовать на стипендию, исследователь должен продемонстрировать не только научную новизну своей работы, но и ее практическую значимость для Московской области. Конкурсная комиссия оценивает возможность внедрения разработок в производство, личный вклад автора, а также наличие публикаций, патентов или готовых опытных образцов — такие проекты получают преимущество при отборе.

В этом году стипендиатами стали:

Игорь Панков — его исследования посвящены направлению «Селекция, семеноводство и биотехнология растений»;

Николай Патласов, представляющий направление «Биохимия»;

Сергей Целиков и Алексей Бобер — оба аспиранта работают в области экологии.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что награждение этих аспирантов — не просто признание их личных заслуг. Это также подтверждение высокого уровня научных исследований, которые ведутся молодыми учеными из Балашихи. Разработки стипендиатов имеют реальный потенциал для решения актуальных задач региона: от повышения эффективности агропромышленного комплекса до сохранения природных ресурсов.

