Четверых нарушителей правил обращения с отходами привлекли к ответственности в Истре и Рузе
В Истре и Рузе оштрафовали четверых нарушителей правил обращения с отходами
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Истре и Рузе привлекли к ответственности четверых нарушителей правил обращения с отходами, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Истре задержали двоих нарушителей. Мужчины перевозили мусор в Павловской Слободе, не имея разрешительных документов и электронного талона.
В Рузе двое нарушителей выгружали отходы вне специально отведенных мест накопления в Тучково и Глухово.
В общей сложности на этой неделе в регионе выявили 23 нарушения правил обращения с отходами с использованием транспортных средств. Общая сумма выписанных штрафов составила более 1,5 млн руб.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области были рекультивированы 27 мусорных полигонов.