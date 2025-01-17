Четверых нарушителей правил обращения с отходами привлекли к ответственности в Истре и Рузе

В Истре и Рузе привлекли к ответственности четверых нарушителей правил обращения с отходами, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В Истре задержали двоих нарушителей. Мужчины перевозили мусор в Павловской Слободе, не имея разрешительных документов и электронного талона.

В Рузе двое нарушителей выгружали отходы вне специально отведенных мест накопления в Тучково и Глухово.

В общей сложности на этой неделе в регионе выявили 23 нарушения правил обращения с отходами с использованием транспортных средств. Общая сумма выписанных штрафов составила более 1,5 млн руб.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области были рекультивированы 27 мусорных полигонов.