Четыре активиста из Подольска прошли обучение для работы волонтерами на международном конкурсе «Интервидение»

Четыре активиста из Подольска прошли обучение для работы волонтерами на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре на «Live Арене» в Одинцово.

До этого павильон Подмосковья вошел в число победителей фестиваля «Таврида.АРТ», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Так, жители Подольска Владислава Жердева, Ольга Жукова, Александр Шаповалов и Дмитрий Лебедев прошли обучение на тимлидеров команд волонтеров.

Всего организаторы получили более 2,5 тыс. заявок от волонтеров со всей страны. В результате были отобраны около 500 добровольцев.

В конкурсе «Интервидение» примут участие артисты из более чем 20 стран. Россию будет представлять Shaman.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие фестивали запланированы на это лето в регионе.