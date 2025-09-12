Четыре дома для переселенцев из аварийного и ветхого жилья построили в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде возвели четыре новых дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Многоэтажки были построены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В них переедут свыше 1,5 тыс. человек, которые проживали в аварийных домах в разных населенных пунктах округа.

На Владимирской улице Сергиева Посада построили 12-этажный дом, в который заселятся жители из ветхих домов Сергиева Посада, Краснозаводска, поселков Мостовик и Сватково, деревни Наугольное, микрорайонов Рабочий, Скобянка и Клементьевка.

Еще два пятиэтажных дома построили на Театральной улице в Краснозаводске. В него переедут жильцы 32 ветхих домов города. Четвертая новостройка появилась на улице Второй кирпичный проезд. Это 9-этажный дом, в который заселятся 218 переселенцев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев навестил жителей Лыткарино, которые переехали из ветхого дома в новое жилье.