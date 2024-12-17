Четыре медали завоевал подмосковный спортсмен на Кубке Республики Беларусь по плаванию

Подмосковный спортсмен Марк Трошин завоевал четыре медали на открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха — три золотые и одну бронзовую, он выступил в составе сборной России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Подмосковья выступил в стартах на 50, 100 и 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров комплексным плаванием. В последней дисциплине он занял третье место, в остальных — первое.

В общей сложности российские спортсмены в рамках соревнований завоевали 74 медали, 29 из них — золотые. Они проводились в Бресте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.