Четыре миллиона жителей Подмосковья зарегистрировались на «Доброделе»
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Четыре миллиона жителей Подмосковья зарегистрировались на портале «Решаем проблемы вместе» («Добродел»), который запустили в октябре 2015 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Отметку два миллиона регистраций он преодолел за шесть лет — с 2015 года по ноябрь 2021 года. При этом следующие два миллиона пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это является подтверждением, что он востребован среди жителей нашего Подмосковья», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
На портале пользователи могут сообщать о проблемах и отслеживать ход их решения, участвовать в опросах и голосованиях, узнавать об отключениях горячей воды, планах по благоустройству и не только. В общей сложности на портале есть 24 категории и 723 подкатегории, по которым местные жители могут оставить обращение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.