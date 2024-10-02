Четыре миллиона жителей Подмосковья зарегистрировались на «Доброделе»

«Отметку два миллиона регистраций он преодолел за шесть лет — с 2015 года по ноябрь 2021 года. При этом следующие два миллиона пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это является подтверждением, что он востребован среди жителей нашего Подмосковья», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.