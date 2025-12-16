Четыре новые зарядные станции для электротранспорта установили в Подмосковье

В Подмосковье установили четыре новые зарядные станции для электротранспорта. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Объекты установили специалисты «Мособлэнерго» в Щелково, Павловском Посаде и Шатуре.

В Щелково были установлены две станции мощностью 200 кВт — на Пролетарском проспекте и на Комсомольской улице. В Павловском Посаде ЭЗС появилась на Большой Покровской улице. Ее мощность составляет 22 кВт. В Шатуре зарядить электромобиль можно на Проспекте Ильича. Мощность ЭЗС составляет 200 кВт.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется в регионе с 2016 года. За это время компания «Мособлэнерго» установила более 359 ЭЗС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о состоянии электросетевого комплекса региона.