Четыре врача из Подольска стали участниками Российского национального конгресса кардиологов
Подольские кардиологи присоединились к всероссийскому медицинскому конгрессу
Фото: [t.me/podolskadm]
Четыре врача Подольской областной клинической больницы стали участниками Российского национального конгресса кардиологов. Мероприятие проходит в Казани.
До этого в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе прошла конференция по вопросам детской эндокринологии.
Так, Подольск представляют заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Бульбас и заведующие поликлиниками Наталья Артемова, Ольга Хрупало и Татьяна Рассохина.
В рамках конгресса участники обсудят тему науку и инноваций в кардиологии. Они ознакомятся с последними достижениями в кардиологии, кардиохирургии, фармакотерапии, лечении сердечной недостаточности, диабета.
Конгресс продлится три дня. Общее количество его участников превышает 4 тыс. человек. Запланировано около 170 лекций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в открытии съезда детских врачей региона.