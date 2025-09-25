Четыре врача из Подольска стали участниками Российского национального конгресса кардиологов

Четыре врача Подольской областной клинической больницы стали участниками Российского национального конгресса кардиологов. Мероприятие проходит в Казани.

До этого в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе прошла конференция по вопросам детской эндокринологии.

Так, Подольск представляют заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Бульбас и заведующие поликлиниками Наталья Артемова, Ольга Хрупало и Татьяна Рассохина.

В рамках конгресса участники обсудят тему науку и инноваций в кардиологии. Они ознакомятся с последними достижениями в кардиологии, кардиохирургии, фармакотерапии, лечении сердечной недостаточности, диабета.

Конгресс продлится три дня. Общее количество его участников превышает 4 тыс. человек. Запланировано около 170 лекций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в открытии съезда детских врачей региона.