Четырех питомцев вакцинировали и чипировали за день в мобильном ветеринарном пункте Подольска

В мобильном ветеринарном пункте, который работал 20 октября в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, вакцинировали и чипировали четырех питомцев.

Всего в парках Подмосковья за полгода вакцинировали более 1,6 тыс. домашних животных, рассказали до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Подольской участковой ветеринарной лечебницы за день поставили чипы и зарегистрировали в реестре двух собак, а также вакцинировали от бешенства двух кошек.

Места и время работы передвижных ветеринарных пунктов можно узнать по этой ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка «Дубрава» в Подольске.