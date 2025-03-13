Четырем округам Подмосковья передали новые автобусы для подвоза детей в школы

Новые автобусы для подвоза детей в школы передали Раменскому, Шатуре, Рузе и Лосино-Петровскому. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего округам передали девять транспортных средств. Каждый автобус рассчитан на 31 место. Транспортные средства будут обслуживать девять школ. На них будут доставлять до учебных заведений детей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах — всего свыше 900 человек.

Так, пять автобусов передали Раменскому для подвоза детей в Рыболовскую, Софьинскую и Заворовскую школы. Два автобуса получила Шатура. На них будут доставлять учащихся в школу села Кривандино и СОШ №2 Шатуры. По одному автобусу получили Лосино-Петровский и Руза — для подвоза детей в Биокомбинатовскую СОШ поселка Биокомбината и Колюбакинскую СОШ соответственно.

«С начала года министерством оформлена передача в муниципальную собственность 36 школьных автобусов. Это значит, более 3 тыс. детей будут с комфортом добираться до школ», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

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