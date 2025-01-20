Число аварий на железнодорожных переездах сократилось в Подмосковье в прошлом году

Количество аварий на железнодорожных переездах сократилось в Подмосковье в прошлом году, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, по итогам прошлого года в регионе было зафиксировано семь подобных происшествий. По сравнению с 2023 годом этот показатель примерно в два раза меньше — тогда в области произошло 15 таких аварий.

Причиной всех происшествий было грубое нарушение ПДД со стороны водителей автомобилей — нарушители пытались пересечь железнодорожные пути на красный сигнал светофора.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии путепровода возле станции «Быково» в Раменском.