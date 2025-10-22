Число аварий с участием такси сократилось в Подмосковье

В Подмосковье зафиксировали снижение числа дорожных аварий с участием автомобилей такси. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, за три квартала этого года в регионе выявили 156 ДТП с участием машин такси. Этот показатель на 18% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

Травмы в инцидентах получили 186 человек. Это на 26% меньше, чем годом ранее.

В большинстве случаев причиной аварий становилось то, что водители превышали скорость или нарушали правила перестроения.

В такси Подмосковья каждый день задействовано около 65 тыс. автомобилей такси. Они перевозят свыше 1,3 млн человек в сутки. Общее число такси в регионе составляет более 118 тыс.

