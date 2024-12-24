Число отделений Почты России с доступом к социально значимым услугам увеличилось в Подмосковье

В Подмосковье увеличилось количество отделений Почты России с доступом к сервисам портала Госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, например, обновленное отделение 141220 открылось в поселке Челюскинский Пушкинского округа после реновации. Теперь жители округа смогут также отправить срочную телеграмму, провести экспресс-тестирование состояния здоровья. оформить «Пушкинскую карту», получить заказы с Авито и не только. В ведомстве уточнили, что проект по модернизации сельских отделений, инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуют в Подмосковье с 2022 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.