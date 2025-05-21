Число посетителей портала «Спорт Подмосковья» превысило 300 тыс. человек с начала 2025 года
Более 300 тыс. человек посетили портал «Спорт Подмосковья» в 2025 году
Фото: [unsplash.com]
Региональный портал «Спорт Подмосковья» с начала текущего года посетили более 300 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
На сайте представлена подробная информация о спортивных объектах Подмосковья — контактные данные и сведения о режиме работы.
Также с помощью портала можно узнать, какие спортивные секции открыты в области. К примеру, сейчас на сайте представлено более 2,2 тыс. доступных секций.
Кроме того, на портале доступна информация о проводимых в регионе спортивных мероприятиях, а в личном кабинете можно открыть электронное расписание занятий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе ледовых дворцов региона.