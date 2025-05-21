Число посетителей портала «Спорт Подмосковья» превысило 300 тыс. человек с начала 2025 года

Региональный портал «Спорт Подмосковья» с начала текущего года посетили более 300 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На сайте представлена подробная информация о спортивных объектах Подмосковья — контактные данные и сведения о режиме работы.

Также с помощью портала можно узнать, какие спортивные секции открыты в области. К примеру, сейчас на сайте представлено более 2,2 тыс. доступных секций.

Кроме того, на портале доступна информация о проводимых в регионе спортивных мероприятиях, а в личном кабинете можно открыть электронное расписание занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе ледовых дворцов региона.