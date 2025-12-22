Число посетителей выставки «Ладья. Зимняя сказка» превысило 75 тыс. человек

В Москве завершила работу масштабная выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка», которая собрала более 75 тыс. посетителей. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, представители подмосковных НХП приняли активное участие в мероприятии.

Впервые ярмарка прошла на площадке выставочного комплекса «Тимирязев центра», где были представлены 45 коллективных региональных экспозиций. Всего в событии участвовали более 1,5 тыс. предприятий и мастеров со всей России. Московскую область представили 17 производителей уникальных изделий.

Программа мероприятия включала экскурсии, познавательные квесты, мастер-классы, показы коллекций одежды современных дизайнеров и традиционных народных костюмов, а также концертные выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие масштабные выставочные проекты реализуют в музеях региона зимой.