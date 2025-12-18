Число посетителей выставки «Ладья. Зимняя сказка» уже превысило 14 тыс. человек

Международную выставку-ярмарку «Ладья. Зимняя сказка» посетили уже свыше 14 тыс. человек. О промежуточных итогах рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке можно увидеть изделия народных художественных промыслов со всей страны. Всего здесь представлено 45 коллективных региональных стендов, в том числе стенд Подмосковья.

Подмосковье представляют фарфор Гжели, Дулева и Вербилок, платки Павловского Посада, лаковая миниатюра Федоскино, изделия Жостово, елочные украшения Клина.

Для посетителей также организованы тематические экскурсии, квесты и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие выставки откроются в музеях региона этой зимой.