Число посетителей выставки «Ладья. Зимняя сказка» уже превысило 14 тыс. человек
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
Международную выставку-ярмарку «Ладья. Зимняя сказка» посетили уже свыше 14 тыс. человек. О промежуточных итогах рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
На выставке можно увидеть изделия народных художественных промыслов со всей страны. Всего здесь представлено 45 коллективных региональных стендов, в том числе стенд Подмосковья.
Подмосковье представляют фарфор Гжели, Дулева и Вербилок, платки Павловского Посада, лаковая миниатюра Федоскино, изделия Жостово, елочные украшения Клина.
Для посетителей также организованы тематические экскурсии, квесты и мастер-классы.
