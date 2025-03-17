Число самозанятых выросло на 40 тыс. человек в Подмосковье с начала 2025 года

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали об увеличении числа самозанятых. Так, с начала 2025 года их количество в регионе увеличилось на 40 тыс.

Таким образом, общее число самозанятых в регионе теперь составляет 885 тыс. человек. За год их количество выросло почти на 200 тыс. человек.

С начала действия специального налогового режима самозанятые региона получили порядка 466 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале приема заявок на программы «Маркетплейсы» и «Франшизы». В их рамках оказывается поддержка субъектам МСП.