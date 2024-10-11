Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье выросло почти на восемь тысяч с начала года
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С начала 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье превысило 447 тысяч — рост составил почти 7,6 тысячи компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Сектор МСП в Московской области стал весомой частью экономики и продолжает развиваться. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, лидерами по увеличению числа МСП стали Котельники, Ленинский и Раменский округа. Напомним, что представителям бизнеса в регионе представляют меры поддержки, их реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.