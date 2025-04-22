Число трудоустроенных инвалидов увеличилось в Подмосковье

В Подмосковье увеличилось количество трудоустроенных граждан с инвалидностью. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Так, этот показатель за последние пять лет вырос более чем на 40%. Если пять лет назад число работающих инвалидов в регионе составляло не более 40 тыс. человек, то сейчас их более 55 тыс.

В министерстве отметили, что улучшению интеграции инвалидов в рынок труда способствуют различные программы по обучению и меры социальной поддержки. К примеру, в центре реабилитации им. Мещерякова инвалиды по слуху и зрению могут получить новую профессию.

Ранее губернатор Подмосковья посетил указанный центр реабилитации и пообщался с участниками СВО, который проходят там лечение и обучение.