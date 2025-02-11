Число участников акции «Быть здоровым — это модно!» превысит 10 тыс. человек

Свыше 10 тыс. участников соберет международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!» в режиме телемоста. Мероприятие будет проходить в Красногорске, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Акция приурочена к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и 23 февраля. В ней примут участие жители более 50 российских городов, а также зарубежных стран.

В Красногорске на площадке акции откроют шахматную зону, зону довоенной подготовки, полевую кухню. В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования, в том числе зимний командный турнир по кроссфиту.

Кульминацией акции станет массовое обливание холодной водой. Стать его участником могут все желающие жители в возрасте от пяти лет. Для этого нужно оставить заявку на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания коллегии Минспорта региона рассказал о развитии сферы спорта в области.