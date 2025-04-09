Число заявок на участие в программе «Герои Подмосковья» превысило тысячу

Более тысячи человек подали заявки на участие в программе «Герои Подмосковья». Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что среди них были как мужчины, так и женщины, в том числе офицеры с высокими званиями и награжденные высокими государственными наградами: Орденом Мужества и Георгиевским крестом, медалями «За отвагу», медалью Жукова, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Заявки подавались из 28 субъектов России, включая Москву, Санкт-Петербург, ДНР, ЛНР, Запорожскую область.

Программа нацелена на участников специальной военной операции с высшим образованием и управленческим опытом. С сентября 2025 года они смогут пройти обучение по специально разработанному курсу в партнерстве с ВШГУ РАНХиГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».