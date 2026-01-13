Logo

Число зрителей ледовых спектаклей «Щелкунчик» в Подмосковье составило 19 тыс. человек

Официально

Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]

Число зрителей ледовых спектаклей «Щелкунчик» в Подмосковье составило 19 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Шоу прошли в шести округах области в начале января. Художественными руководителями постановок выступили Татьяна Навка и Петр Чернышев.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на ледовое шоу в Мытищах. Там он пообщался с детьми, приехавшими на спектакль, и поздравил их с Новым годом.

