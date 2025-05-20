Членами Ассоциации ветеранов СВО в Химках стали более 30 человек
Более 30 человек из Химок стали членами Ассоциации ветеранов СВО
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Более 30 жителей Химок стали членами Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) с начала работы организации, за два месяца они приняли участие в 30 патриотических мероприятиях, в том числе в рамках программы «Успех V единстве поколений». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Ассоциацию ветеранов СВО создали по инициативе президента России Владимира Путина, ее главная цель заключается в поддержке своих членов. Так, например, шесть человек получили помощь в трудоустройстве и вскоре будут работать в НПО «Энергомаш» и Росгвардии.
Поддержку ассоциации оказывают крупнейшие химкинские предприятия. Среди них — НПО имени Лавочкина, МКБ «Искра», «МГМ Логистик», «Дев Медикал», НПО «Энергомаш».
Напомним, что ассоциация сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и комитетом семей воинов Отечества, а также «Боевым братством». Присоединиться к ней могут все участники специальной военной операции, для этого нужно зарегистрироваться на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.