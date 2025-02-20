Члены школьных лесничеств Подмосковья поучаствовали в «воробьиной переписи»

Более 500 членов школьных лесничеств Подмосковья приняли участие во всероссийской акции по зимней переписи воробьев. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В переписи активно участвовали школы, детские сады, школьные лесничества «Бересклет» и «Берендеи» из Орехово-Зуево, «Зеленый патруль» из Волоколамска, «Лесная Братва» из Сергиева Посада, «Муравей» из Павловского Посада.

Цель акции — привлечь внимание к проблеме сохранения популяции воробьев. В ее рамках не просто считают количество птиц, но и выявляют места их благополучного пребывания.

По итогам переписи Подмосковье заняло третье место, уступив Москве и Рязанской области. Общее количество учтенных в регионе птиц составило 10,6 тыс. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 3,7 тыс.

Ранее в Минэкологии Подмосковья поздравили орнитологов с профессиональным праздником. В ведомстве рассказали, что на территории региона обитают 306 видов птиц.