В Минэкологии Подмосковья поздравили орнитологов с профессиональным праздником

В Министерстве экологии и природопользования Московской области поздравили орнитологов с профессиональным праздником. Всероссийский День орнитолога отмечается каждый год 19 февраля.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье обитают 306 видов птиц, в том числе 69 видов, занесенных в Красную книгу региона.

За птицами в области наблюдают не только профессиональные орнитологи, но и любители — бердвотчеры. Недавно подмосковные бердвотчеры были признаны одними из самых активных участников конкурса по наблюдению за зимующими видами птиц, который организовал «Союз охраны птиц».

Как отметил глава Минэкологии региона Павел Бида, и профессионалы, и любители вносят огромный вклад в изучение птиц Подмосковья. Наблюдения способствовали созданию третьего издания Красной книги Подмосковья. Информацию также используют при создании четвертого издания, выпустить которое планируется в 2028 году.

Ранее в министерстве предупредили жителей о том, что в связи с началом брачного сезона лисы в подмосковных лесах стали агрессивнее.