Члены трудовой бригады школьников Подольска приступили к уборке территорий

В Подольске члены трудовой бригады школьников приступили к уборке территорий в Климовске и Кузнечиках. В состав бригады вошли 30 воспитанников молодежного центра «Территория будущего».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги учебного года и рассказал о подготовке к 1 сентября.

Ребята убирают территории и помещения, моют полы, ухаживают за зелеными насаждениями, раздают воду прохожим.

Трудовая бригада школьников работает на базе молодежного центра при поддержке комитета по делам молодежи администрации и кадрового центра Подмосковья. Трудовой день начинается с инструктажа по технике безопасности. Смена длится два часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ДК».