Члены трудовой бригады школьников Подольска приступили к уборке территорий
В Подольске в состав трудовой бригады школьников вошли 30 человек
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске члены трудовой бригады школьников приступили к уборке территорий в Климовске и Кузнечиках. В состав бригады вошли 30 воспитанников молодежного центра «Территория будущего».
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги учебного года и рассказал о подготовке к 1 сентября.
Ребята убирают территории и помещения, моют полы, ухаживают за зелеными насаждениями, раздают воду прохожим.
Трудовая бригада школьников работает на базе молодежного центра при поддержке комитета по делам молодежи администрации и кадрового центра Подмосковья. Трудовой день начинается с инструктажа по технике безопасности. Смена длится два часа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ДК».