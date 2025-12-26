Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом будущих мам в Подольском роддоме
Новогодняя акция прошла в Подольском роддоме
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольском родильном доме прошла ежегодная новогодняя акция. Рожениц и будущих мам поздравили с наступающими праздниками сказочные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка и добрая Баба Яга.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого присоединился к всероссийской акции «Елка желаний».
Как отметила один из организаторов акции в Подольске, директор СДК «Молодежный» Ирина Талпа, это мероприятие особенно важно, так как создает праздничное настроение женщинам, находящимся в больнице в предновогодние дни.
Гости пели с пациентками песни, раздавали подарки за прочитанные стихи и вручили около 70 будущим мамам особый символ — волшебный мандарин для загадывания желаний.
Ранее губернатор Андрей Воробьев исполнил новогоднее желание мальчика из Солнечногорска.