Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом будущих мам в Подольском роддоме

В Подольском родильном доме прошла ежегодная новогодняя акция. Рожениц и будущих мам поздравили с наступающими праздниками сказочные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка и добрая Баба Яга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого присоединился к всероссийской акции «Елка желаний».

Как отметила один из организаторов акции в Подольске, директор СДК «Молодежный» Ирина Талпа, это мероприятие особенно важно, так как создает праздничное настроение женщинам, находящимся в больнице в предновогодние дни.

Гости пели с пациентками песни, раздавали подарки за прочитанные стихи и вручили около 70 будущим мамам особый символ — волшебный мандарин для загадывания желаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев исполнил новогоднее желание мальчика из Солнечногорска.