Дефекты покрытия устранили на региональных дорогах Коломны

В Коломне провели ямочный ремонт на региональных дорогах Озер, деревень Субботово и Негомож, села Гололобово, на участке Акатьевского шоссе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что в муниципалитете в среднем ликвидируют около 60 дефектов дорожного покрытия в день.

Аналогичные ремонтные работы ведутся и в других округах Подмосковья. Участки дорог, где требуется ремонт, определяют ежедневно по итогам мониторинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по содержанию дорог в зимний период.