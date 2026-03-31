Деятельность 97 нелегальных площадок хранения морских контейнеров пресекли в Подмосковье

В Подмосковье за 9 месяцев пресекли деятельность 97 нелегальных площадок хранения морских контейнеров. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Всего в рамках рейдов проверили 317 площадок с морскими контейнерами. Из них нарушения выявили на 129 участках. Их устранили в 26 муниципалитетах региона.

«В итоге контейнеры были убраны с 74 площадок, а вид разрешенного использования земли изменен на 23 участках», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО на частной земле.