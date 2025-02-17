Деятельность трех незаконных точек приема строительного мусора пресекли в Подмосковье за неделю
В Подмосковье за неделю выявили три незаконные точки приема стройотходов
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Подмосковье за неделю пресекли деятельность трех незаконных точек приема строительного мусора. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В ходе рейдов были выявлены нарушения в трех округах — Одинцово, Домодедово и Богородском. Незаконную деятельность пресекли на участках возле села Лайково, Ногинска и микрорайона Белые Столбы. Транспортные средства задержали.
«Нелегальные пункты приема строительных отходов наносят серьезный ущерб окружающей среде и экономике региона, поскольку не обеспечивают должной утилизации и переработки отходов», - отметил глава министерства Павел Бида.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритных отходов.