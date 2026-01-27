Делегация из ОАЭ посетила музей «Новый Иерусалим»

Делегация учащихся Национальных школ из Объединенных Арабских Эмиратов посетила музей «Новый Иерусалим» в Истре. Об итогах визита рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостям представили постоянную экспозицию и выставку «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Также школьники посетили творческий мастер-класс по созданию коллажа «Русская зима».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе региона с ОАЭ и Саудовской Аравией.