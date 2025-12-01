Делегация из Татарстана ознакомилась с опытом Подмосковья по трансформации учреждений культуры
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
Делегация из Татарстана, в состав которой вошли более 120 человек, ознакомилась с опытом Подмосковья по трансформации работы учреждений культуры. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостям представили центр культуры и досуга «Марфино» в Мытищах, дворец культуры «Созвездие» в Дмитрове, культурно-досуговый центр «Дубровицы» в Подольске, Московскую губернскую универсальную библиотеку в Королеве.
Делегации рассказали о реализации проекта «Умный ДК», цифровизации бизнес-процессов, использовании искусственного интеллекта в работе, внедрении единого брендбука.
К примеру, руководитель Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко рассказала, как работает цифровой сервис «Библиотеки Подмосковья» и как внедряются новые услуги для читателей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации проекта по модернизации домов культуры региона.