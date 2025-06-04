Дело экс-замглавы Волоколамска, обвиняемого в совершении должностного преступления, направили в суд

Волоколамская городская прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Волоколамского округа, которого обвиняют в совершении преступления по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), дело направили в Волоколамский городской суд. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили на основе материалов, выделенных в отдельное производство из другого дела, которое расследуют по факту завладения мошенническим путем земельными участками.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2022 года замглавы округа подписал содержащие недостоверные сведения акты согласования местонахождения границ участков. При этом административные процедуры по предоставлению муниципальных услуг не проводились.

«Согласование границ земельных участков, в том числе явилось основанием для принятия решения о государственном кадастровом учете изменения границ участков, в результате чего из собственности Российской Федерации изъяты пять земельных участков стоимостью свыше 13 млн рублей», — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.