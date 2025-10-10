Деловую игру «Охотники за фейками» провели для студентов Подольска

Около 70 студентов Подольского колледжа имени А. В. Никулина приняли участие в деловой игре «Охотники за фейками: как выявить ложь в интернете». Ее провели специалисты молодежного центра «Территория будущего».

В школах Подмосковья также пройдут занятия, на которых детям расскажут, как противостоять мошенникам. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В ходе игры в Подольске студенты узнали, как выглядят фейковые новости, как распространяется ложная информация в интернете, какие способы используют злоумышленники для манипуляций людьми. Участники разделились на команды и анализировали новости в пяти категориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о росте числа заявлений на поступление в колледжи региона.