Демонтаж аварийного жилого дома завершился в Мытищах
В Мытищах снесли аварийный жилой дом
Фото: [Мособлархитектура]
Работы по ликвидации аварийного жилого дома на улице Селезнева завершились в Мытищах. Об итогах работ рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом был построен в 1932 году. Площадь двухэтажного здания составляла около 400 кв. м. Со временем объект износился и был признан аварийным, его включили в программу расселения.
В результате были расселены восемь жильцов дома, а само здание решили снести. Таким образом, здание ликвидировали, а прилегающую к нему территорию расчистили и вывезли с нее строительный мусор.
В Мытищах выявили 417 недостроев. Из них привели в соответствие, достроили или снесли 291 здание. Работы продолжаются.
Ранее в Мособлархитектуре рассказали, что в Балашихе был демонтирован заброшенный нежилой дом на улице Кудаковского.