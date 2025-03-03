Демонтаж аварийного жилого дома завершился в Мытищах

Работы по ликвидации аварийного жилого дома на улице Селезнева завершились в Мытищах. Об итогах работ рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дом был построен в 1932 году. Площадь двухэтажного здания составляла около 400 кв. м. Со временем объект износился и был признан аварийным, его включили в программу расселения.

В результате были расселены восемь жильцов дома, а само здание решили снести. Таким образом, здание ликвидировали, а прилегающую к нему территорию расчистили и вывезли с нее строительный мусор.

В Мытищах выявили 417 недостроев. Из них привели в соответствие, достроили или снесли 291 здание. Работы продолжаются.

Ранее в Мособлархитектуре рассказали, что в Балашихе был демонтирован заброшенный нежилой дом на улице Кудаковского.