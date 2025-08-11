Демонтаж полуразрушенных построек завершили в бывшем военном городке в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завершились работы по демонтажу аварийных построек, которые были расположены на территории бывшего военного городка в деревне Путятино. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

В частности, были снесены дом, жилой корпус, железобетонный каркас казармы, фрагменты бетонного фундамента. Все эти объекты были расположены вблизи жилых домов.

Как будет использоваться территория, освободившая после демонтажа построек, пока не определено.

В общей сложности в Сергиевом Посаде выявили 327 недостроев, из которых в порядок привели уже 247.

