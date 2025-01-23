Демонтажные работы наполовину завершили в школе №4 Красноармейска

Капремонт в школе №4 Красноармейска будет завершен в августе текущего года. Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте уже на 50% завершились работы по демонтажу.

Ремонт в учреждении на улице Новая Жизнь, 1а проводят по госпрограмме. На объекте работают 27 человек. После демонтажа здесь начнутся отделочные работы.

В школе обновят фасад, отремонтируют кровлю, заменят инженерные сети, установят новые окна, двери и радиаторы. Также будет модернизирован пищеблок и благоустроена прилегающая территория.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в регионе было создано 34 тысячи мест в школах.