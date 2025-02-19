Демонтажные работы в детсаду при лицее №4 Королева выполнили наполовину

Работы по демонтажу конструкций, которые проводятся в детсаду при лицее №4 в Королеве, выполнены уже наполовину. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в здании, расположенном на улице М. Глинкина, по госпрограмме. После завершения демонтажных работ строители приступят к отделочным.

В здании приведут в порядок фасад и кровлю, заменят сантехнику, обновят инженерные коммуникации, установят новые окна и двери. Также будет закуплена новая мебель. Работы завершат к концу этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в округах региона будут сданы 25 новых детсадов.