Демонтажные работы завершились в 14-й школе Коломны в рамках капремонта

Демонтажные работы завершились в школе №14 в Коломне в рамках капитального ремонта, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью более 3 тыс. кв. м. расположено на улице К. Шилова. Капремонт в нем проводится в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.

На объекте завершили работы по демонтажу конструкций. Также более чем наполовину завершили кровельные работы. На площадке трудится 21 человек, задействовано три единицы техники.

В ходе ремонта в школе обновят фасад и входную группу, заменят инженерные коммуникации, сантехнику и радиаторы. Также установят новые окна и двери, модернизируют пищеблок, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт в школе планируется в августе текущего года. Таким образом, учреждение откроется к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в регионе построили 35 новых школ. Учреждения рассчитаны на 34 тыс. учеников.