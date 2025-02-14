Демонтажные работы завершились в детской школе искусств в Люберцах

Демонтажные работы завершились в здании детской школы искусств №1 в Люберцах, где проводится капремонт. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект находится на улице Кирова. Капремонт в нем проводится по госпрограмме. Средства на эти цели выделены из бюджета.

На площадке работают 20 человек, задействованы две единицы техники. Рабочие демонтировали внутренние конструкции и приступают к общестроительным работам.

Завершить ремонтные работы в учреждении планируется к сентябрю текущего года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность строгого контроля в ходе капремонта школ.