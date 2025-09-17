День безопасности пациентов прошел в детском отделении Московского областного онкодиспансера
В онкодиспансере Подмосковья провели День безопасности пациентов
День безопасности пациентов прошел в детском отделении № 7 Московского областного онкодиспансера. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
День безопасности пациентов отмечается 17 сентября. Его цель — привлечь внимание к важности обеспечения безопасных условий ухода за больными.
«Особенно это важно в учреждениях, где проходят лечение дети с тяжелыми заболеваниями, такими как онкология. Особое внимание мы уделили вопросам предотвращения инфекций, правильного питания и минимизации стресса у маленьких пациентов», — рассказала онколог отделения Любовь Белякова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в области развитию детского здравоохранения уделяется особое внимание.