День добровольца отметят в Московской области

Сегодня в Подмосковье и других регионах России отмечают День добровольца, указ о праздновании этой даты в 2017 году подписал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наше региональное движение «Волонтеры Подмосковья» насчитывает более 51 тысяч неравнодушных человек. Они принимают активное участие в жизни области, поддерживают участников СВО и их семьи, организовывают масштабные мероприятия и акции, в том числе и федеральные, навещают ветеранов, помогают на дому пенсионерам и инвалидам, заботятся об окружающей среде и многое другое. <…> Поздравляю с праздником и желаю сил, чтобы продолжать свои добрые дела!», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что в регионе активно поддерживают проекты активистов в рамках Ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, совместно с Фондом президентский грантов проводится конкурс на развитие гражданского общества и не только. В этот день в регионе проводятся торжественные награждения волонтеров, благотворительные концерты, тематические лекции, обучения, мастер-классы и не только.

В ведомстве добавили, что сегодня в Москве открылся Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который посетили более 20 тысяч человек из разных стран. Участие в нем принимают волонтеры, лидеры и активисты фондов, социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и так далее. В рамках форума также пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.