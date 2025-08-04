День физкультурника отметят в парке им. В. Талалихина в Подольске

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в выходные состоится масштабное празднование Дня физкультурника. Об этом сообщили в администрации округа.

В этом году в Подмосковье пять тренеров-преподавателей спортшкол получили свидетельства на соципотеку, рассказали до этого в Министерстве жилищной политики Московской области.

В субботу в Подольске пройдет областное мероприятие «Физкультпарк». Посетителей парка ждут соревнования, показательные выступления, встречи с известными спортсменами. Также будут работать тематические фотозоны, пройдут конкурсы рисунков.

В воскресенье состоится традиционный забег на 1 км. Ожидается, что в нем примут участие порядка 1 тыс. человек. Также пройдут розыгрыши призов и концерт, будут организованы более 20 спортивных локаций.

Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области реконструируют и построят четыре спортобъекта.