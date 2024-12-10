День Героев Отечества отметили в центре «Авангард», передает Министерство образования Московской области. Участников поприветствовала глава ведомства Ингрид Пильдес. Министр отметила важность проведения подобных мероприятий для патриотического воспитания молодого поколения.

Мероприятие открыла лекция, посвященная героям СВО. После этого состоялась «Встреча с Героем». Гостем мероприятия стала анестезиолог Людмила Емельянова. Медик была награждена медалью «За спасение погибавших» и медалью Суворова. Врач рассказала о своем опыте работы в зоне СВО.

«В зоне проведения СВО я нахожусь с октября 2023 года. Контракт я подписала еще в январе того же года. Я приняла такое решение, потому что поняла, что со своими знаниями и умениями я могу здесь принести пользу», — рассказала Емельянова.

В завершение встречи врач пожелала участникам быть смелыми, отзывчивыми и преданными своему делу.