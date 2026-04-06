День космонавтики отметят в парках Подмосковья в рамках общеобластного мероприятия «Фестиваль космических чудес». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Тематические мероприятия будут проходить на протяжении всей недели. Это лекции, мастер-классы, фотовыставки, кинопоказы, конкурсы рисунков и многое другое.

6 апреля в более чем 25 парках провели мероприятие «Космический понедельник». К примеру, в Щелково в парке «Детский городок» подготовили игровую анимационную программу «Посвящение в космонавты».

Во вторник более чем в 35 парках пройдет мероприятие «Путешествие по галактике». Например, во Фрязинском лесопарке пройдет мастер-класс «Солнечная система», а в парке «Бронницкий луг» будет работать космическая лаборатория.

10 апреля в более чем в 30 парках проведут мероприятие «Тайна третьей планеты». В парке им. Н. Островского в Ступино состоится карнавал-флешмоб. В парке «200 лет Егорьевску» состоится мастер-класс по созданию праздничной открытки.

