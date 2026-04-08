День космонавтики отпразднуют в парках Московской области

11 апреля, в субботу, парки Московской области превратятся в настоящие космические площадки: более чем в 85 парках пройдет масштабный «Фестиваль космических чудес», приуроченный ко Дню космонавтики. Гостей ждут яркие тематические мероприятия — от костюмированных шествий до познавательных лекций, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль подарит незабываемые впечатления посетителям всех возрастов. Участники смогут пройтись в красочном шествии с аниматорами в костюмах космонавтов и фантастических персонажей, полюбоваться выставками моделей космических кораблей, продекламировать стихи о космосе на специальных поэтических площадках, а также принять участие в увлекательных игровых программах и мастер‐классах.

Центральный городской парк Королева приглашает гостей к участию в оригинальной акции «Ракета дружбы. Сделано в Королеве»: здесь можно будет собрать макет ракеты из подручных материалов. Дополнительно запланированы мастер‐классы «Солнечная система» и «Королевский скворечник», познавательный астроурок «Шаг в космос» с рассказом о планете Венера и концертная программа.

Парк культуры и отдыха Жуковского подготовил насыщенную программу: кинопоказ документального фильма «Гагарин. Первый в космосе», выставку с элементами культурного кода «Буран», анимационную программу «Центр управления полетами» для юных посетителей, церемонию награждения победителей конкурса космических поделок.

Свердловский парк Лосино‐Петровского округа порадует гостей костюмированным шествием, поэтической площадкой «Читаю о космосе стихи», стилизованной фотозоной‐инсталляцией «Чудеса планет», лекцией‐беседой о тайнах космоса, квестом‐игрой «Звездный компас: маршрут неизвестен», концертной программой «Звездам навстречу!».

Парк Мира в Мытищах удивит праздничной программой: костюмированным шествием «Космические герои», дискотекой «На орбите», спортивно‐игровой программой, танцевальным соревнованием, мастер‐классом по робототехнике.

Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро‐Фоминске порадует следующими мероприятиями: праздничным концертом, квест‐игрой «Космическое путешествие», игровой программой «Центр управления полетами», фотовыставкой «История космонавтики», выставкой творческих работ.

