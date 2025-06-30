День Молодёжи в Подольске собрал более 5 тысяч человек

Более 5 тыс. человек приняли участие в масштабном праздновании Дня молодежи в Подольске. Мероприятие прошло в парке имени Виктора Талалихина.

Всего в Подмосковье в праздничный день проходило 42 фестиваля. Их организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В подольском парке организовали около 20 интерактивных площадок от молодежных объединений округа. Проходили спортивные состязания, творческие мастер-классы, игры, танцевальные поединки.

В рамках празднования также были вручены награды 30 отличившимся специалистам по работе с молодежью. В завершение праздника прошел концерт, участником которого стал популярный исполнитель Soltwine.

Ранее жителей Подмосковья поздравил с праздником губернатор Андрей Воробьев.